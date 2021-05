Принц Гарри рассказал о проблемах с наркотиками, алкоголем и ментальном здоровье

ЛОНДОН, 21 мая. /ТАСС/. Британский принц Гарри рассказал о своих психологических проблемах и холодных отношениях с другими членами королевской семьи в программе "Тот я, которого не видно" (The Me You Can’t See), ставшей доступной в пятницу на стриминговом сервисе Apple TV+.