Принц Гарри рассказал о проблемах с наркотиками, алкоголем и ментальном здоровье

ЛОНДОН, 21 мая. /ТАСС/. Британский принц Гарри рассказал о своих психологических проблемах и холодных отношениях с другими членами королевской семьи в программе "Тот я, которого не видно" (The Me You Can’t See), ставшей доступной в пятницу на стриминговом сервисе Apple TV+.

Внук королевы Великобритании Елизаветы II признался, что долгое время пил и употреблял наркотики, пытаясь заглушить не проходившую годами боль после смерти матери - принцессы Дианы, погибшей в автокатастрофе в 1997 году. По словам принца, период между 2012 и 2016 годами был для него "кошмарным временем", когда он испытывал приступы тревоги и паники, а за один вечер выпивал недельную норму алкоголя только для того, чтобы не выпускать наружу негативные эмоции. Переломным моментом для сына наследника британского престола стало знакомство с будущей супругой - американской актрисой Меган Маркл на свидании вслепую. По его словам, тогда же, в 2016 году, он впервые начал посещать сеансы психотерапии, понимая, что cможет построить прочные семейные отношения лишь в том случае, если "разберется с прошлым".

Принц, с которым в новой программе беседовала американская телеведущая Опра Уинфри, рассказал также, что после смерти матери не мог получить необходимой поддержки от родных, которые старались не говорить о смерти Дианы, а от ребенка требовали проявлять сдержанность и молча пережить потерю. Он также подверг критике своего отца принца Чарльза, который, по его словам, не пытался защитить сыновей от перенесенного им самим болезненного опыта, связанного с ролью члена британской королевской семьи. С отсутствием понимания и поддержки принц столкнулся и после женитьбы, когда британские таблоиды начали подвергать травле его супругу, которая в результате стала думать о самоубийстве.

"Я чувствовал себя совершенно беспомощным и думал, что семья мне поможет, но каждая просьба, каждое обращение, каждый тревожный знак встречало абсолютное молчание или пренебрежение", - сказал Гарри, заявив, что несколько лет вместе с женой пытался играть по предписанным правилам, как ему советовали члены королевского окружения, однако теперь его "больше никогда не заставят молчать" о проблемах, с которыми сталкивался он сам и его избранница.

"Во мне чертовски много от матери, - рассказал принц. - Мне кажется, что я не часть системы, но я в ней крепко увяз. Единственный способ стать свободным - вырваться и рассказать правду".

Из Лондона в Санта-Барбару

Принц Гарри и Меган Маркл более года назад сообщили о намерении отказаться от статуса старших членов королевской семьи и обеспечить себе финансовую независимость. Изменения вступили в силу 31 марта 2020 года, и с того дня пара потеряла возможность официально представлять Елизавету II в поездках, исполнять иные церемониальные обязанности и использовать титул Их Высочеств.