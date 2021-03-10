Откровения в прайм-тайм. Переживет ли британская монархия интервью Маркл и принца Гарри?

Илья Дмитрячев — о том, как в Великобритании восприняли интервью герцогов Сассекских, почему королева оказалась под ударом

"Острейший кризис в королевской семье за 85 лет", "Что они наделали?", "Так грустно, что до этого дошло". Такие заголовки британских газет прекрасно отражали настроения в Соединенном Королевстве и положение дома Виндзоров после интервью внука королевы Елизаветы II принца Гарри и его супруги американки Меган Маркл. Еще в прошлом году пара, носящая титул герцогов Сассекских, решила отойти от исполнения обязанностей старших членов королевской семьи и вместе с годовалым сыном Арчи переехала в Калифорнию. Спустя год они выбрали известнейшую американскую телеведущую Опру Уинфри, чтобы выложить ей всю правду про королевскую семью и рассказать, что заставило их покинуть Британские острова и обосноваться в Санта-Барбаре. Как прокомментировал услышанное королевский биограф Пенни Джунор, герцоги Сассекские "метнули ручную гранату в королевскую семью". И она, судя по всему, не только взорвалась, но и заодно сожгла все мосты.

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Главные вопросы теперь — что опубликованные откровения будут означать для института британской монархии и сможет ли он устоять после такого удара? О чем рассказала Маркл За два часа интервью герцоги Сассекские произвели столько новостей, сколько британским таблоидам, пристально следящим за жизнью королевской фамилии, хватило бы лет на десять. В кратком изложении основные заявления таковы: Меган Маркл всерьез задумывалась о самоубийстве, но никто из официальных лиц не помог ей;

члены королевской семьи не хотели, чтобы сын пары Арчи стал принцем, и задавались вопросом, какой цвет кожи у него будет;

отец принца Гарри принц Уэльский Чарльз прекратил финансовую поддержку сына и какое-то время не отвечал на его звонки;

пара ждет девочку;

настоящая свадьба принца Гарри и Меган Маркл состоялась за три дня до официальной церемонии в Виндзорском замке, за которой 19 мая 2018 года следила вся страна. Расизм в центре внимания Каждой из этих новостей по отдельности хватило бы, чтобы стать предметом для обсуждения на несколько недель, если не месяцев. Причем не только в Великобритании, но и во всем мире. Неудивительно, что в мире интервью посмотрели почти 50 млн человек. Самым жестким из сказанного стало обвинение дома Виндзоров в расизме. Американка пояснила, что в королевской семье ее сыну Арчи "не хотели давать титул и охрану" в связи с "обеспокоенностью и разговорами о том, насколько темной может быть кожа" ребенка, когда он родится. Британские комментаторы как один указали на то, что дети принца Гарри не могли сразу же претендовать на титул принца или принцессы. По указу столетней давности, принятому во времена короля Георга V (1865–1936), такой титул по рождению автоматически получают лишь дети и внуки монарха. То есть Арчи стал бы принцем, как только его дедушка принц Уэльский Чарльз был бы коронован. Но кому это важно во время интервью?

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Что же до цвета кожи ребенка, то звучит это и правда отталкивающе. И резонансно. Особенно после событий прошлого года, когда по всему миру, в том числе и в Великобритании, прокатилась волна протестов движения Black Lives Matter (BLM, "Жизни темнокожих имеют значение"). Оскорбление короны Нельзя не отметить форму, в которой было выдвинуто обвинение. Меган Маркл сказала, что ей об этом сообщил ее муж, но он сам не уточнил, кто допустил подобные высказывания. Принц Гарри наотрез отказался называть имя этого человека, но пояснил, что это не была королева или ее супруг герцог Эдинбургский Филип. Кто же тогда столь грубо обидел Меган Маркл: принц Чарльз, старший брат принца Гарри принц Уильям, его супруга Кейт Миддлтон? Или, скажем, частный секретарь Ее Величества? Имени названо не было. Привлечь к ответу, справедливо и публично осудить конкретно некого. Вот и получается, что выпад был сделан против всей королевской семьи. "Прежде всего, многие из нас почувствовали, что королеву оскорбили. Как бы громко Гарри и Меган ни заявляли о своей привязанности к монарху, нет никаких сомнений в том, что их интервью было разрушительным актом по оскорблению монарха. Пара выпустила на волю демонов, которые могли дестабилизировать любимое королевой Содружество наций и поставить под угрозу будущее самой монархии", — считает обозреватель газеты Daily Telegraph Эллисон Пирсон. Вопросы без ответов В эти дни в Великобритании задают много других вопросов. Например, почему Меган Маркл не оказали соответствующую помощь на фоне трагичной истории матери принца Гарри леди Дианы (1961–1997) и ее разлада с королевским домом. Если посмотреть на это с другой стороны, неужели Меган Маркл была столь наивной, что совершенно не понимала, что ждет ее как старшего члена королевской семьи? И какую роль в этом сыграл ее муж, как глубоко посвятил он невесту в детали будущей жизни, к которой его готовили с пеленок?

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Многих интересует и будущее самой пары. Насколько успешной станет их карьера в США, как эффективно они смогут монетизировать образ членов королевской семьи нового типа — поправших закостенелые традиции и устои, не побоявшихся честно и откровенно говорить в прайм-тайм о своих чувствах и переживаниях? Как будут складываться отношения между принцем Гарри и его семьей? 1 июля, в день 60-летия принцессы Дианы, принц Гарри вместе с братом должны открыть памятник своей матери в саду Кенсингтонского дворца. Символично и иронично, что это то же самое место, где герцоги Сассекские в 2017 году объявили о своей помолвке. Непонятно, что будет с этими планами теперь. А главное — как получится преодолеть эту крайне грустную для всех ситуацию. Ведь как ни крути, а дом Винздоров для принца Гарри не просто институт монархии. В первую очередь это его родная семья, и с ней он всерьез разругался. Фактор Елизаветы II Сам момент выхода интервью для британской короны очень неудачный. В прошлом году один из сыновей королевы принц Эндрю оказался втянут в скандал в связи с делом о сексуальной эксплуатации несовершеннолетних американским финансистом Джеффри Эпштейном. 99-летний супруг Елизаветы II почти месяц лежит в больнице после операции на сердце. Принцу Гарри, это, кстати, тоже припомнили — мол, дед в больничной палате, а он такие интервью раздает. Но крах монархию вряд ли настигнет. Опросы общественного мнения показывают, что почти половина британцев — 47% — назвали неподобающим интервью принца Гарри и Меган Маркл. К тому же среди граждан королевства старше 65 лет уровень поддержки монархического строя составляет 80%. Среди молодежи показатель падает, но все равно составляет около 50%. Важнейшую роль также играет фактор Елизаветы II. В 1936 году ее дядя король Эдуард VIII (1894–1972) отрекся от престола, чтобы иметь возможность жениться на дважды разведенной американке Уоллис Симпсон. Именно об этом и упомянула в заголовке The Daily Mirror, сообщив об острейшем кризисе королевской семьи за 85 лет.

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