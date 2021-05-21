В Саратовской области сняли ограничения на турпоездки

САРАТОВ, 21 мая. /ТАСС/. Власти сняли ограничения на турпоездки в Саратовскую область, введенные из-за пандемии коронавируса. Ограничения носили рекомендательный характер, сообщает пресс-служба правительства региона в пятницу.

"Из постановления о введении в регионе ограничительных мер в связи с коронавирусом исключается пункт о рекомендациях ограничить любые поездки, в том числе в целях туризма и отдыха", - говорится в сообщении.

Уточняется, что соответствующий документ был подписан в пятницу.

В Саратовской области до 24 мая действует режим самоизоляции для граждан старше 65 лет. Руководителям организаций, деятельность которых не приостановлена, рекомендовано сохранить удаленный формат работы, если это не нарушает функционирование компании.

Общее количество заболевших COVID-19 составляет в Саратовской области 61 572 человека. Выздоровели с начала пандемии 57 384 человека.