Выставка "Загадочный образ Героя" откроется 30 мая в Подмосковье

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Выставка "Загадочный образ Героя", где будет представлен памятник лицевого шитья "Покров. Александр Невский", откроется в Сергиево-Посадском государственном историко-художественном музее-заповеднике 30 мая. Об этом в пятницу в пресс-службе Министерства культуры Подмосковья.

"30 мая в Сергиево-Посадском государственном историко-художественном музее-заповеднике открывается выставка одного экспоната "Загадочный образ Героя", посвященная 800-летию со дня рождения Александра Невского", - говорится в сообщении.

Отмечается, что выставка пройдет в исторической экспозиции музея-заповедника, где будет представлен памятник лицевого шитья "Покров. Александр Невский" 1670-х - начала 1680-х годов. Он поступил в музей от частного лица в 1946 году.

В пресс-службе пояснили, что выставка, приуроченная к празднованию 800-летия со дня рождения Александра Невского, знакомит посетителей с художественными особенностями и непростой историей произведения, которое подверглось варварской переделке и было восстановлено в 1957 году силами сотрудников ГЦХРМ им. И. Э. Грабаря.