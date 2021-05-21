Reuters: McDonald’s предъявили иск на $10 млрд по обвинению в расовой дискриминации

ТАСС, 21 мая. Байрон Аллен, владелец медиакомпании Entertainment Studios Networks и бывший комик, подал иск на $10 млрд против корпорации McDonald’s, обвинив ее в дискриминационном подходе к размещению рекламы. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters.

По данным агентства, в судебной жалобе говорится о том, что McDonald's нарушила несколько законов о гражданских правах из-за "расовой предвзятости и расовых стереотипов". Согласно документу, компания отказалась размещать рекламу в медиа, которыми владеет афроамериканец Аллен. Медиамагнат также обвинил компанию в выделении менее 1% от своего рекламного бюджета на заключение контрактов со средствами массовой информации, владельцами которых являются темнокожие.

В Entertainment Studios Networks Аллена входит несколько телеканалов.

Иск был подан в тот же день, когда компания McDonald's заявила о решении до 2024 года увеличить с 2 до 5% расходы на рекламу в СМИ, которыми владеют афроамериканцы. Кроме того, компания заявила о выделении средств на рекламу на платформах, принадлежащих женщинам, а также различным этническим и сексуальным меньшинствам.