Попова призвала россиян привиться от коронавируса до начала лета

"Всем, кому сегодня можно привиться, у кого нет противопоказаний, надо сделать это обязательно. Вакцина есть, доступность всех пунктов вакцинации безусловная, сегодня семь дней в неделю 24 часа в сутки. Это нужно сделать, и обязательно нужно сделать перед летним сезоном", - сказала она в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия-24".

Попова подчеркнула, что грядущие поездки и отпуска в летний сезон должны быть безопасными.

Массовая вакцинация взрослого населения старше 18 лет началась в регионах России с 18 января. Россияне могут бесплатно привиться одной из трех зарегистрированных вакцин - "Спутник V", "Эпиваккорона" или "Ковивак".

Ситуация стабилизируется

По словам главы Роспотребнадзора, мутации коронавируса, которая бы сильно влияла на течение болезни или на эпидемиологический процесс, в мире сейчас нет.

"Есть хорошая очень публикация российских ученых, есть публикация ученых за рубежом. Есть очень интересные публикации наших коллег из CDC (Центры по контролю и профилактике заболеваний США - прим. ТАСС). И они все говорят об одном и том же: пока нет сегодня штамма, который бы очень сильно влиял на клиническое течение болезни или на эпидемиологические характеристики развивающего процесса. Таких штаммов на сегодняшний день нет", - сказала она.

Попова подчеркнула, что на британский, южноафриканский, бразильский и индийский штаммы коронавируса нужно обращать "более серьезное внимание". Пока предполагается, что они быстрее распространяются, чем референс-штамм.

Ситуация с коронавирусом сейчас стабилизируется во всех странах, где были предприняты правильные противоэпидемические меры, добавила Попова. "Мы видим во всех странах, где были правильные противоэпидемические меры предприняты, ситуация стабилизируется, независимо от того, какой именно штамм превалирует", - сказала главный санитарный врач России.

Попова пояснила, что это может проверить каждый, посмотрев статистику по заболеваемости в стране и соотнеся ее с принимаемыми там мерами.