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Индия обсуждает поставку из России лекарств от "черной плесени"

Правительство Индии ранее призвало власти штатов страны объявить мукормикоз эпидемией

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая. /ТАСС/. Индия обсуждает возможность поставки из России лекарств для лечения мукормикоза ("черной плесени"). Об этом сообщил журналистам в пятницу посол республики в Москве Бала Венкатеш Варма.

"Мы сейчас ищем лекарства, которые будут лечить эту болезнь. Мы находимся в контакте с российскими властями, чтобы посмотреть, смогут ли они поставить нам какие-то лекарства", - сказал он.

В четверг правительство Индии призвало власти штатов страны объявить грибковое заболевание мукормикоз или "черная плесень" эпидемией. Она диагностирована у тех пациентов с коронавирусной инфекцией, которые находились в отделении интенсивной терапии и в течение долгого времени принимали стероиды. Это заболевание также встречается у пациентов с диабетом, получающих большие дозы стероидов в течение длительного времени.

Случаи мукормикоза отмечены в штатах Раджастхан, Телангана, Махараштра, Карнатака, Уттаракханд, Мадхья-Прадеш, Андхра-Прадеш, Бихар и национальном столичном округе Дели (в который входит Нью-Дели).

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