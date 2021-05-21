СМИ: не менее 7,2 тыс. человек в Индии заразились "черной плесенью"

НЬЮ-ДЕЛИ, 21 мая. /ТАСС/. По меньшей мере 7 250 человек инфицированы в Индии грибковым заболеванием мукормикозом ("черной плесенью"). Об этом сообщила в пятницу газета Hindustan Times со ссылкой на источники.

Как указывает издание, в стране зарегистрировано не менее 219 смертей из-за этого заболевания. Эти данные пока не получили официального подтверждения.

В четверг правительство Индии обратилось к властям штатов страны, призвав их объявить это грибковое заболевание эпидемией. По крайней мере, девять штатов уже сделали это. В нескольких городах открыты специальные больничные палаты. По данным источников, средний уровень смертности составляет 54% от общего числа заразившихся.

Как указывают специалисты, мукормикоз диагностируют у тех пациентов с коронавирусной инфекцией, которые находились в отделении интенсивной терапии и в течение долгого времени принимали стероиды. Это заболевание также встречается у пациентов с диабетом, получающих большие дозы стероидов в течение длительного времени. Случаи мукормикоза отмечены в штатах Раджастхан, Телангана, Махараштра, Карнатака, Уттаракханд, Мадхья-Прадеш, Андхра-Прадеш, Бихар и национальном столичном округе Дели (в который входит Нью-Дели).