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Аэропорту Грозного присвоят имя Ахмата Кадырова

По результатам опроса среди жителей республики это название набрало 89,6 % голосов

ГРОЗНЫЙ, 21 мая. /ТАСС/. Жители Чечни выбрали название международного аэропорта в регионе - большинство проголосовало за идею назвать объект именем первого президента республики Ахмата Кадырова. Об этом в пятницу сообщили в общественной палате региона.

"89,6 % голосов жители республики отдали Ахмату Абдулхамидовичу Кадырову - первому президенту Чеченской Республики, Герою России, российскому чеченскому государственному, политическому и религиозному деятелю. Результаты голосования будут направлены в Общественную палату России и в правительство РФ для официального закрепления имени аэропорта города Грозный на законодательном уровне", - говорится в сообщении.

Аэропорт Грозного был разрушен в ходе двух чеченских кампаний. В 2001-2007 годах его частично восстановили по федеральной целевой программе. Модернизацию аэропортового комплекса и строительство новой взлетно-посадочной полосы (ВПП) аэропорта Грозного планируется начать в 2021 году и завершить в 2023-м. Согласно паспорту проекта, на ремонт выделят более 14 млрд рублей. Ожидается, что обновленный аэропорт сможет обслуживать до 1,5 млн человек ежегодно.

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