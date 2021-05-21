Путин поздравил Шойгу с 66-летием и Тихоокеанский флот с 290-летием

НОВО-ОГАРЕВО, 21 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил министра обороны Сергея Шойгу с днем рождения. Пожелания и поздравления он произнес, открывая в пятницу совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ.

Глава государства также напомнил, что в этот день отмечается и 290-летие Тихоокеанского флота.

"Прежде чем мы начнем сегодняшнюю нашу встречу, сегодняшнюю работу, хочу поздравить Сергея Кужугетовича. Сегодня у него двойной праздник - и его день рождения, и день рождения Тихоокеанского флота. Правда, Тихоокеанскому флоту чуть побольше исполняется - по-моему, 290 лет", - сказал Путин, заметив, что со второй датой поздравляет именинника в качестве министра обороны.

Президент пожелал министру всего самого доброго. "Морякам Тихоокеанского флота - семь футов под килем и успешной службы на благо Отечества", - добавил глава государства. Он подчеркнул, что тихоокеанцы всегда находятся впереди, осваивают новейшую технику, и выразил уверенность, что моряки будут достойно выполнять те задачи, которые ставит перед ними Россия. "А вам как министру обороны хочу пожелать не только здоровья, но и успехов в вашей служебной деятельности", - обратился Путин к Шойгу.