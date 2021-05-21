Минздрав считает, что сертификат вакцинации от COVID-19 может уберечь от лишних проверок

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Наличие сертификата о прохождении полного курса вакцинации против коронавирусной инфекции позволит уберечь граждан от излишних проверок в странах Европы. Такое мнение выразил в пятницу заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Глаголев на дискуссионной сессии в рамках Петербургского международного юридического онлайн-форума "9 3/4".

"Мы в начале нашей работы по созданию регистра и электронной записи через наш портал федеральных государственных услуг предусмотрели возможность получения сертификатов после завершения полного курса вакцинации <...> Мы в том числе надеемся, что использование этого сертификата европейскими странами и взаимное признание подобных документов позволит, с одной стороны, уберечь вакцинированных от излишних проверок, с другой стороны, позволит более быстро вернуться к допандемическому уровню наших транспортных связей", - сказал он.

Глаголев отметил, что получить сертификат можно на добровольной основе. Документ содержит весь тот объем информации, который необходим, например, для паспорта вакцинации Всемирной организации здравоохранения по другим эндемичным заболеваниям.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 165,6 млн человек, более 3,4 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 4 983 845 случаев заражения, выздоровели 4 601 120 человек, умерли 117 739. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.