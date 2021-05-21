В Ростовской области вынуждены сокращать объемы орошения из-за маловодья на Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 мая. /ТАСС/. Объем потребления воды для нужд сельского хозяйства был сокращен в 2020 году в Ростовской области на 35%, до 1,3 млрд кубометров. Это вынужденная мера, связанная с маловодьем на Дону, сообщил глава региона Василий Голубев в рамках заседания комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

"При среднем уровне в 22,3 млрд кубометров в маловодные периоды сток реки Дон не превышает сегодня 9,5 млрд кубометров. В прошлом году объем водопотребления на сельскохозяйственные нужды был сокращен на 35%, до 1,3 млрд кубометров, в том числе из Цимлянского водохранилища - до 1,1 млрд. Сокращение забора водных ресурсов на орошение является сегодня вынужденной мерой", - сказал он.

По словам Голубева, сейчас в части региона также для бытовых нужд задействуют сети оросительных каналов. "Объема притока по сетям Донского магистрального канала недостаточно для <...> поддержания равновесия экосистемы. Кроме того, по сетям оросительных каналов осуществляется питьевое и хозяйственное бытовое водоснабжение дополнительно еще 143 тыс. жителей востока Ростовской области, это 5 наших районов", - сообщил глава региона.

Он добавил, что сейчас в области в этой связи применяются методы рационального использования водных ресурсов. "Мы применяем методы рационального использования водных ресурсов, одно из перспективных направлений - это техническое и технологическое перевооружение мелиоративных систем, инвестиции сельхозтоваропроизводителей в эти проекты превысили 3 млрд рублей", - сказал Голубев.

С 2007 года в бассейне реки Дон наблюдается маловодье, значительно сказавшееся на наполненности Цимлянского водохранилища - уровень воды в водоеме был охарактеризован как "рекордно низкий". Также проблемы экосистемы реки Дон повлияли на транспортную и сельскохозяйственную отрасли Ростовской области. По словам первого заместителя главы региона Виктора Гончарова, по инициативе региональных властей на уровне правительства РФ ведется проработка вопроса о создании государственной программы оздоровления реки. Как сообщил сенатор от Ростовской области Андрей Яцкин, экологическое состояние водной системы Дона представляет угрозу качеству жизни людей, экономике и природе Придонья.