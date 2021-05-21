В Госдуме назвали качество жизни главным в экономике будущего

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров считает, что самое главное в экономике будущего - качество жизни человека. Об этом он рассказал в ходе своего выступления на марафоне "Новое знание".

"Качество жизни человека определяет человеческий капитал. И это самое главное в экономике будущего. Но пока мы в это вкладываемся недостаточно. Здесь нет простых решений. Нужны приоритеты", - ответил Макаров на вопрос о том, как государство должно финансировать сферу образования.

Он также считает важным, что участники просветительского марафона "Новое знание" могут слушать и задавать вопросы интересным спикерам. "Это гениально, что ребята могут послушать столь интересных спикеров, задать им вопросы", - сказал Макаров.

"Знание и образование - не одно и то же, - подчеркнул Макаров. - Образование - это то, что дает нам в жизни возможность идти своим путем. А знание - понятие прикладное".

Один из участников дискуссии заметил, что высшее образование сейчас не является обязательным. "Диплом о высшем образовании - необходимое условие в отдельных случаях, - ответил Макаров. - Но с другой стороны порой выпускник колледжа зарабатывает больше, чем обладатель сразу трех вузовских дипломов. Каждый сам решает, нужно ему высшее образование или нет. Где-то оно необходимо, где-то - даром не нужно. Вам надо это решить для себя. Пользуйтесь возможностью самостоятельно сделать выбор".

О марафоне

Марафон "Новое знание" проходит с 20 по 22 мая в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде. Каждый город представляет одно из направлений просветительской деятельности: история и культура, спорт, наука и технологии, индустрия и промышленность, информационные технологии. В программе мероприятия запланировано более 100 дискуссий, лекций, интервью, открытых уроков и мастер-классов.