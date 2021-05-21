Директор Пушкинского музея пригласила интровертов работать в музеях

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Директор Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) имени А. С. Пушкина Марина Лошак пригласила интровертов устраиваться на работу в музей. Об этом она заявила в пятницу в ходе сессии "Образы будущего" 4-го фестиваля Telling Stories, посвященного тенденциям, инновациям и последним достижениям в области медиа, коммуникаций и дизайна.

"Мне страшно не хватает интровертов. Экстравертов больше чем интровертов намного сейчас. Интровертов нет. И я это очень чувствую по музею. Мне нужны интроверты. Так что, если среди вас есть интроверты, люди, которые получают удовольствие от созерцания, то это к нам. Мы вас ждем", - сказала она.

Как ранее сообщала Марина Лошак, количество посетителей Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в 2020 году снизилось в три раза в сравнении с 2019 годом - с 1,5 млн до 500 тыс. Она также обратила внимание, что за период, когда музей был открыт, посетители состояли из москвичей на 80%.