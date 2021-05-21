Число соцконтрактов на развитие бизнеса в Липецкой области выросло в 12,5 раза с февраля

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Число социальных контрактов на развитие бизнеса в Липецкой области удалось увеличить менее чем за полгода в 12,5 раза - с 200 до 2,5 тыс. Это произошло за счет упрощения процедуры получения господдержки, которую разработали победители конкурса "Лидеры России" с губернаторскими командами, сообщила руководитель клуба "Лидеров России" "Эльбрус" Татьяна Дьяконова в ходе просветительского марафона "Новое знание".

"Мы посмотрели внимательно на социальные контракты, это меры государственной поддержки. В сложной жизненной ситуации, человек может обратиться, он может получить 250 тыс. рублей на открытие своего бизнеса. Не очень популярно [обращение к этой услуге] было, в феврале 200 соцконтрактов выдавали, 2,5 тыс. контрактов выдает сейчас [Липецкая область], вот они реальные дела", - рассказала Дьяконова.

По ее словам, совместная работа клуба "Эльбрус" с губернаторами и их командами позволяет решить настоящие проблемы в регионе, в случае с Липецкой областью - вырабатывать новые механизмы борьбы с бедностью. Так, процедуру оформления социальных контактов в регионе удалось сократить с 23 шагов до трех менее чем за полгода, отметила Дьяконова. "Ты пришел, все узнал, принес документы - одно окно - получил соцконтракт", - добавила Дьяконова.

"Эльбрус" - клуб победителей Всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России". Конкурс "Лидеры России" является флагманским проектом платформы "Россия - страна возможностей". Она была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Платформа объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы была создана автономная некоммерческая организация под таким же названием.

О марафоне

Просветительский марафон "Новое знание" проходит 20-22 мая в восьми городах России, включая Москву и Санкт-Петербург. Ожидается, что слушателями лекций известных ученых, представителей власти, бизнеса, деятелей культуры и спортсменов в офлайн- и онлайн-форматах станут более 5 млн человек. Организатором выступило российское общество "Знание".