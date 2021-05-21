ТАСС и Ассоциация полярников подписали соглашение о сотрудничестве

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Информационное агентство ТАСС и Межрегиональная общественная организация "Ассоциация полярников" (АСПОЛ) подписали соглашение о сотрудничестве. Церемония подписания состоялась в Москве в рамках торжества в честь Дня полярника, передает корр. ТАСС.

Документ подписали главный редактор ТАСС Михаил Петров и спецпредставитель президента РФ по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике, президент Ассоциации полярников, депутат Госдумы Артур Чилингаров.

"Многие годы мы идем рука об руку, фактически помогаем писать летопись раньше о советских, а теперь о российских исследователях Арктики. В нашем архиве есть фотографии и сообщения даже о той первой легендарной экспедиции "Северный полюс - 1". По таким материалам в архивах ТАСС можно проследить всю историю освоения Арктики. И по сей день мы внимательно следим и рассказываем о тех подвигах, которые совершают российские полярники. Сегодняшнее соглашение подтверждает наш настрой и намерения продолжать плодотворное сотрудничество. Мы убеждены, что, популяризируя работу в Арктике, мы вместе вносим большой вклад в развитие нашей страны", - сказал Михаил Петров.

Согласно подписанному документу, ТАСС продолжит содействовать освещению работы АСПОЛ. "ТАСС всегда был рядом, и мы надеемся, что и будет", - отметил Артур Чилингаров.

Ко Дню полярника Михаил Петров подарил АСПОЛ репортажную фотографию, сделанную в марте 1938 года на борту ледокола "Ермак" фотокорреспондентом ТАСС Сергеем Лоскутовым. На ней - организатор экспедиции "Северный полюс - 1", начальник Главного управления Северного морского пути Отто Шмидт, начальник дрейфующей станции "Северный полюс - 1" Иван Папанин и лайка по кличке Веселый, пятый член экспедиции. На протяжении всей экспедиции Веселый охранял папанинцев от белых медведей.

О Дне полярника

21 мая в России ежегодно отмечается День полярника. Памятная дата, которая была приурочена ко дню открытия первой дрейфующей полярной станции "Северный полюс - 1", была установлена указом президента России в 2013 году по ходатайству АСПОЛ в знак признания заслуг отечественных полярников.