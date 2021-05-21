Старая Русса Новгородской области стала "самым красивым городком России"

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 мая. /ТАСС/. Город Старая Русса Новгородской области приобрел официальный статус "самого красивого городка России". В преддверии старта нового курортного сезона прошла торжественная церемония, посвященная этому событию, сообщает пресс-служба правительства области.

"Глава Старорусского муниципального района Александр Розбаум и мэр Старой Руссы Нина Боякова подписали соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией самых красивых деревень и городков России. Оно рассчитано на пять лет и направлено на повышение туристического потенциала города, в том числе благодаря поддержке международных экспертов и Ростуризма, в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Церемония завершилась открытием памятного знака Ассоциации в Александровском сквере - начальной точке пешеходного туристического маршрута по исторической части города", - говорится в сообщении.

Присвоение Старой Руссе почетного звания состоялось по итогам независимой экспертной оценки, учитывавшей широкий спектр критериев.

"В список самых красивых могут быть включены населенные пункты, обладающие выдающимся историко-культурным, природным, гастрономическим наследием. Значимую роль играет и наличие необходимой туристической инфраструктуры, а также возможностей для развития традиционных промыслов и новых видов предпринимательской деятельности", - сообщила заместитель министра, директор департамента туризма министерства инвестиционной политики Новгородской области Елена Михеева.

Ассоциация "Самые красивые деревни и городки России" объединяет сельские населенные пункты, обладающие выдающимся историко-культурным и природным наследием, и является частью Федерации самых красивых деревень Земли, объединяющей населенные пункты во Франции, Бельгии, Италии, Японии и Испании.