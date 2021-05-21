Участники "Лидеров России" считают, что конкурс помог усилить связи между регионами

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Возможности для выстраивания горизонтальных связей между управленцами в разных регионах, а также для совместного решения специфических местных вопросов расширились с появлением конкурса "Лидеры России". Это позволяет упростить коммуникацию и ускорить работу чиновников, считают участники дискуссии "Россия - страна возможностей" марафона "Новое знание".

Конкурс "Лидеры России" - флагманский проект платформы "Россия - страна возможностей", которая была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ.

"Не могу не сказать о горизонтальных коммуникациях - это то, чего я не ожидал в таком качестве от конкурса "Лидеры России". Не ежедневно, но еженедельно точно происходит у меня, моих коллег коммуникация с ребятами из других потоков, которые работают в других регионах, других городах. Совершенно точно это положительно влияет на практический результат в нашей деятельности.Практическая польза для меня очевидна, и буду продолжать привлекать в свою команду участников "Лидеров России", - сказал мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, который стал победителем конкурса в 2019 году.

Еще один победитель "Лидеров России" Павел Сорокин, спустя месяц после завершения конкурса в 2018 году назначенный заместителем министра энергетики РФ, отметил, что выстроенные между участниками мероприятия связи, зачастую дружеские, помогают в решении рабочих вопросов. "Идет более узкий фокус на людей, которые работают непосредственно на госслужбе, [что дает] возможность создать горизонтальные связи с теми людьми, с кем тебе предстоит взаимодействовать, и это сокращает [срок решения рабочих вопросов]: можно просто позвонить - тем самым выполнить задачу", - подчеркнул Сорокин.

Победители управленческого конкурса объединились в клуб под названием "Эльбрус", который сегодня помогает российским губернаторам находить решения сложных региональных проблем, рассказала руководитель клуба, директор департамента кадровой политики и развития персонала Минэкономразвития РФ Татьяна Дьяконова. Так, по ее словам, совместная деятельность участников клуба из разных регионов позволила в Липецкой области упростить процедуру выдачи финансовой поддержки людям на открытие своего бизнеса. "В феврале 200 соцконтрактов выдавали. В феврале приехали лидеры, посмотрели цепочку клиентского пути - 23 шага делает человек, чтобы получить эту услугу. Мы ее пересобрали вместе с командой губернатора, сейчас три шага: ты пришел, все узнал, принес документы - одно окно - получил соцконтракт. Сегодня Липецкая область выдает 2,5 тыс. контрактов - вот они, реальные дела", - рассказала Дьяконова.

Областные и республиканские конкурсы

Сегодня направленные на отбор кадров в правительствах и администрациях субъектов аналоги конкурса "Лидеры России" не являются редкостью в регионах. Например, в Мордовии, где с конца 2020 года после назначения на пост врио главы республики Артема Здунова начала формироваться новая команда управленцев, в марте стартовал конкурс "Моя Мордовия". Его цель - обновить управленческие кадры республики и вернуть в Мордовию узких специалистов, ранее покинувших ее. "Тех, кто будет побеждать в конкурсе, участвовать, мы будем назначать на соответствующие позиции, у них будут и права, и ответственность. Это позволит принимать им решения и себя проявить", - сказал Здунов, добавив, что на участие в конкурсе заявились 6 тыс. человек из 56 регионов России.

В Новгородской области ежегодно проходит похожий конкурс - "Лидеры Новгородчины". С его помощью ищут мотивированных специалистов, способных разработать значимые для региона проекты, например, молодых врачей и учителей. "Мы внимательно следим за тем, куда победители [регионального конкурса] попадают, мы даем им возможности для учебы и стараемся карьерно их продвигать и помогать реализовывать проекты", - сообщил губернатор области Андрей Никитин журналистам в ходе марафона.

О марафоне

Марафон "Новое знание" проходит с 20 по 22 мая в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде. Каждый город представляет одно из направлений просветительской деятельности: история и культура, спорт, наука и технологии, индустрия и промышленность, информационные технологии. В программе мероприятия запланировано более 100 дискуссий, лекций, интервью, открытых уроков и мастер-классов.