Для Арктики создадут навигационный комплекс стоимостью более 2,5 млрд рублей

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Радионавигационный комплекс с возможностью автономного функционирования создадут для освоения Арктики. Стоимость комплекса составляет более 2,5 млрд рублей, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

"Начинаем разработку для Арктики уникального радионавигационного комплекса стоимостью более 2,5 млрд рублей. Он будет работать, сопрягаемый с глобальной навигационной спутниковой системой, с возможностью автономного функционирования", - зачитал телеграмму министра директор департамента региональной промышленной политики и проектного управления Минпромторга Виталий Хоценко в ходе посвященного Дню полярника торжественного мероприятия в Москве.

Он напомнил, что в настоящее время формируется флот атомных ледоколов для круглогодичного движения по Северному морскому пути (СМП). Так, в октябре прошлого года флоту было передано главное судно проекта "Арктика", а в этом планируется сдать первый серийный атомный ледокол "Сибирь", до 2026 года должны быть построены еще три. На следующий год запланирована передача ледовой платформы проекта "Северный полюс", которая предназначена для круглогодичных научных исследований в высоких широтах Северного Ледовитого океана.

"Восточный маршрут (Севморпуть) - это задача, я надеюсь, что в ближайшее время она получит свои технические очертания. Надо понимать, что требуется развитие соответствующего арктического ледокольного флота", - сказал ТАСС заместитель генерального директора - директор Дирекции Северного морского пути Вячеслав Рукша.

Он подчеркнул, что сейчас у России есть как внутренние задачи, так и задачи международного уровня, ведется работа над экспортом российских грузов, в первую очередь на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, резюмировал он.

21 мая в России ежегодно отмечается День полярника. Памятная дата, которая была приурочена ко дню открытия первой дрейфующей полярной станции "Северный полюс - 1", была установлена указом президента России в 2013 году в знак признания заслуг отечественных полярников.