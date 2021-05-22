Последние звонки в российских школах пройдут с ограничениями из-за коронавируса

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Последние звонки пройдут в большинстве регионов России в очном формате с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм, а в ряде случаев - с ограничениями из-за пандемии коронавируса. Власти регионов ограничат число школьников на торжественных линейках, в некоторых из них родители выпускников смогут попасть на мероприятия только после ПЦР-тестирования или предоставив справку о вакцинации, сообщили ТАСС в региональных органах власти.

Последние звонки традиционно проходят в третьей декаде мая. В Московской области они проходят 21 и 22 мая в очном формате с соблюдением мер санитарной безопасности. В Санкт-Петербурге школы смогут провести последние звонки на улице, при этом их участники должны соблюдать социальную дистанцию. В Калининградской области интервал между линейками, которые также пройдут на улице, должен составлять не менее трех часов.

В ряде регионов число участников торжественных линеек ограничено только учащимися выпускных классов. В Магадане они пройдут только для одиннадцатиклассников, в девятых классах вместо выпускных проведут классные часы. В Адыгее, регионах Северного Кавказа, Калининградской и Волгоградской областях их смогут посетить ученики 9-х и 11-х классов, в Краснодарском крае - также четвероклассники.

"Малокомплектные школы смогут пригласить обучающихся разных классов, возможно, родителей выпускников. А если речь идет о крупных школах, где невозможно разместить учеников с учетом социальной дистанции, то присутствовать на торжественной линейке смогут только выпускники и, возможно, их родители. Также в таких школах рекомендуется при необходимости разделить линейку для 9-х и 11-х классов", - сообщил и. о. министра образования Саратовской области Михаил Орлов.

В Красноярске торжественные мероприятия пройдут отдельно для каждого класса, для родителей же будут организованы онлайн-трансляции последних звонков. Перенести торжества в онлайн-формат и не допускать выезда выпускников в другие населенные пункты рекомендуют школам власти Якутии. Так, столичное управление образования уже выпустило приказ о том, что в Якутске общегородской последний звонок для учеников, достигших успехов в учебе, спорте и творчестве, пройдет 26 мая онлайн.

Ограничения для родителей

Из-за пандемии ограничения коснутся не только учеников, но их родителей, которые захотят посетить торжественные мероприятия в школах. В Севастополе попасть на последние звонки родители смогут только по предварительной записи. Заместители директоров по безопасности будут пускать их только по заранее составленному списку, отметила директор образования и науки Севастополя Елена Богомолова. В Ростовской области на торжественных линейках, которые будут проходить в школьных дворах в течение нескольких дней, смогут присутствовать не больше двух родственников от каждого ученика, в Ставропольском крае рекомендовано посещение линеек с присутствием одного родителя выпускника 11-го класса.

В Адыгее, Амурской и Кировской областях, Липецке родители смогут присутствовать в школах при условии соблюдения масочного режима, перед входом им измерят температуру тела. В других субъектах РФ правила более жесткие. В Ивановской области и Ханты-Мансийском автономном округе родители смогут присутствовать на празднике, если прошли вакцинацию или имеют справку о наличии антител.

Власти Псковской области разрешили допускать родителей на школьные выпускные, но у них на руках должен быть отрицательный тест на коронавирус. ПЦР-тесты родителям выпускников будут делать за счет бюджета региона.

"Учитывая все обстоятельства, сделаем так, чтобы для родителей это было бесплатно. В общей сложности речь идет почти о 15 тыс. выпускников детских садов и школ. Понимаем, что для всех детей это очень важный день, важно, чтобы родители были рядом", - написал губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram.

Во многих регионах будут также усилены меры антитеррористической безопасности. Мэр Сочи Алексей Копайгородский распорядился патрулировать школы города-курорта в день последнего звонка, будут дежурить в учебных заведениях и бригады медработников. В Волгоградской, Кировской, Ульяновской, Пензенской областях, Пермском крае, Удмуртии и других регионах в день прощания со школами запретят розничную продажу алкоголя.

Праздники для выпускников

В тех регионах, где позволяет санитарно-эпидемиологическая обстановка, для выпускников организуют праздничные мероприятия и концерты. Большой городской праздник с участием местных коллективов и артистов из Москвы состоится на центральной площади Мурманска 22 мая. Подобные мероприятия пройдут и в других муниципалитетах региона.

В Воронеже более 4 тыс. выпускников 11-х классов заявились для участия в общегородском празднике, который пройдет в ночь со 2 на 3 июля в парке "Алые паруса". Организаторы обещают, что для выпускников на мероприятии все будет бесплатно - от масок до еды, включая концерт приглашенных музыкантов.