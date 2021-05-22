В России за сутки ликвидировали 90 лесных пожаров

БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 мая. /ТАСС/. Девяносто лесных пожаров ликвидировано за прошедшие сутки в России. Общая площадь горения составила 6 тыс. га, сообщает в субботу пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки в России ликвидировано 90 лесных пожаров на площади 6 тыс. га", - говорится в сообщении.

На утро субботы в стране действовало 57 лесных пожаров, по которым проводились работы по активному тушению. Их площадь составила 20,4 тыс. га. Наибольшая площадь горения в Тюменской области - 16 очагов на 19,2 тыс. га землях лесного фонда, в Ханты-Мансийском автономном округе - 340 га, Красноярском крае - 228 га. В Башкирии площади пожаров составляет 144 га, в Иркутской области 104 га, в Томской - 90 га. Небольшие по площади лесные пожары действовали в Свердловской области, Якутии, Хабаровском крае, Карелии, Архангельской и Амурской областях, Республике Коми.

По информации Авиалесоохраны, на тушении задействовано 3 тыс. человек, 559 единиц техники, 62 воздушных судна на мониторинге и 22 - на тушении. В Тюменской области задействовано три летчика-наблюдателя и 296 авиапожарных.

Пожароопасный сезон открыт в 81 субъекте Российской Федерации, режим ЧС введен на территории Тюменской области, особый противопожарный режим действует в 52 субъектах Российской Федерации.