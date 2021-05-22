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Пандемия COVID-19

США рассчитывают произвести к концу 2022 года 1 млрд доз вакцин от коронавируса

Вашингтон планирует предоставить часть этих препаратов нуждающимся странам, сообщил президент США Джо Байден
Президент США Джо Байден AP Photo/Evan Vucci
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Президент США Джо Байден
© AP Photo/Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 22 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты рассчитывают, что смогут произвести к концу 2022 года порядка 1 млрд доз вакцин от коронавируса, и Вашингтон планирует предоставить часть этих препаратов нуждающимся странам. Об этом сообщил в пятницу президент США Джо Байден.

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"Мы считаем, что между второй половиной 2021 года и концом 2022 года сможем произвести еще 1 млрд доз вакцин [от ковида]", - заявил американский лидер, выступая на совместной с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином пресс-конференции в Белом доме.

"На тех из нас, которые располагают продвинутыми возможностями [в фармацевтической промышленности], лежит обязательство сделать все возможное, чтобы обеспечить [в условиях нынешней пандемии] защиту всего мира в целом", - подчеркнул глава администрации США.

"Знаю, что это чрезвычайно амбициозное предложение. Но считаю, что страны, обладающие таким потенциалом, будут продолжать работу над достижением этой цели", - добавил Байден. Более подробно на эту тему он говорить не стал.

Теги
СШАБайден, Джозеф (Джо)Пандемия COVID-19
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