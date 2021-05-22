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Пандемия COVID-19

Байден сообщил, что США обеспечат вакцинацию для 550 тыс. южнокорейских военных

Вакцинацию пройдут корейские солдаты, матросы и летчики, которые работают в тесном взаимодействии с американскими силами в Корее, уточнил президент США

ВАШИНГТОН, 22 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты договорились с Республикой Корея о всеобъемлющем партнерстве в сфере вакцинации от нового коронавируса, в частности, Вашингтон намерен обеспечить прививки для 550 тыс. южнокорейских военных. Об этом сообщил в пятницу президент США Джо Байден, выступая на совместной пресс-конференции с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином в Белом доме.

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"Мы предоставим вакцинацию для 550 тыс. корейских солдат, матросов и летчиков, которые работают в тесном взаимодействии с американскими силами в Корее, <...> как ради их собственного блага, так и ради блага американских сил", - сказал он.

"Мы договорились установить всеобъемлющее партнерство по вакцинам с целью расширить производство вакцин, которые доказали свою безопасность и эффективность", - сообщил также Байден. "Мы усилим наши возможности по борьбе с пандемией и возможность отвечать на будущие биологические угрозы", - добавил американский лидер.

Теги
СШАРеспублика КореяБайден, Джозеф (Джо)Мун Чжэ ИнПандемия COVID-19
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