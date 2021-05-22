"Вектор" планирует исследовать индийский штамм коронавируса в течение трех месяцев

НОВОСИБИРСК, 22 мая. /ТАСС/. Государственный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" получил образец индийского штамма коронавируса нового типа и планирует провести его исследование в течение ближайших трех месяцев. Об этом сообщил журналистам директор центра Ринат Максютов.

"Первичные данные у нас уже есть, какие-то результаты мы можем получить только через три месяца. Показателей, по которым мы смотрим каждый штамм, несколько десятков", - сказал Максютов.

Он отметил, что штамм будет исследоваться по нескольким показателям, каждый из которых потребует от нескольких дней до нескольких месяцев работы. "Вектор" планирует проверить эффективность своей вакцины "Эпиваккорона" на штамме коронавируса, полученном из Индии.

"Эпиваккорона", разработанная в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора, стала второй вакциной от коронавируса, получившей регистрацию в России. Это произошло 14 октября 2020 года. Примерно через месяц разработчики получили разрешение на проведение пострегистрационных исследований, в том числе среди пожилых людей.