Психологи МЧС получили более 300 обращений после стрельбы в Казани

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. С 11 по 18 мая после стрельбы в казанской школе №175 к психологам МЧС поступило более 300 обращений, на телефон горячей линии - свыше 140 обращений. Ученики и их родители обращались к психологам в основном из-за страха и чувства тревоги. Об этом ТАСС в субботу сообщила замруководителя Центра экстренной медицинской помощи (ЦЭПП) МЧС Лидия Тимофеева.

"Основными поводами для обращений к специалисту в острый период стали переживания страха, испуга, нарастания напряжения и тревоги", - рассказала она.

По ее словам, психологи, консультируя детей и родителей, основные свои усилия направляют на то, чтобы помочь сформулировать эмоции, помочь ребенку в зависимости от его возраста понять, что он чувствует и как это можно выразить. Тимофеева пояснила, что у детей, независимо от того, пострадали они физически или нет, могут появиться страхи (в том числе страх идти в школу), перепады настроения. "Такие реакции адекватны. Задача психологов и родителей - помочь ребенку справиться с этим состоянием. При этом не стоит переводить ребенка на домашнее обучение, так как в данной ситуации важно общение с друзьями и одноклассниками", - отметила специалист.

Она добавила, что взрослые и дети по-разному реагируют на стрессовые ситуации. "В отличие от взрослых дети быстрей переживают трагические ситуации, быстрей справляются с ними. Но, безусловно, помощь им должны оказать взрослые, которые в этот момент должны быть в стабильном психологическом состоянии", - рассказала Тимофеева. Родители и учителя должны правильно и честно объяснить ребенку, что произошло, чтобы дети не искали информацию во всевозможных соцсетях и мессенджерах.