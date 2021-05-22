Кабмин утвердил порядок помощи детям за счет средств фонда "Круг добра"

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил порядок оказания медицинской помощи детям с тяжелыми и редкими заболеваниями за счет средств фонда "Круг добра", говорится в сообщении пресс-службы правительства, распространенном в субботу.

"Согласно документу, средства могут направляться на оплату уникальных и ресурсоемких способов лечения с доказанной эффективностью. Речь, в частности, о клеточной терапии, а также об использовании методов генной инженерии", - говорится в тексте.

Уточняется, что при необходимости тяжелобольные дети смогут получить лекарства или медицинские изделия, которые не зарегистрированы в РФ, но одобрены регулирующими органами Евросоюза или США. Кроме того, прописана возможность оплаты лечения за рубежом, включая покрытие расходов на транспорт и проживание.​​​​​​

Согласно пояснительной записке к документу, его действие распространяется на правоотношения, возникшие с февраля 2021 года.

"Решение по каждому случаю будет принимать экспертный совет фонда на основании эпикриза и рекомендаций, подготовленных медицинской организацией, где проводилось лечение", - уточняется в сообщении.

Кроме того, премьер-министр РФ утвердил состав совета фонда. В него вошли представители Аппарата правительства РФ, Минздрава, Минфина, Минтруда, ФНС, а также уполномоченный при президенте по правам ребенка.

О фонде

Фонд "Круг добра" был создан в январе указом президента РФ Владимира Путина. Среди приоритетных задач фонда - реализация дополнительного механизма организации и финансового обеспечения оказания медпомощи детям с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими, а также обеспечение таких детей лекарствами и медицинскими изделиями, включая незарегистрированные в РФ.

Фонд финансируется за счет отчислений от повышенной ставки НДФЛ, которая действует для доходов свыше 5 млн рублей в год, - эти средства поступают в федеральный бюджет. Первый транш фонду - 10 млрд рублей - был направлен 12 февраля. Всего на 2021 год в федеральном бюджете на эти цели предусмотрено 60 млрд рублей, на 2022 год - 64 млрд рублей, на 2023 год - 68,5 млрд рублей.