Чернышенко: расширение инфраструктуры и малой авиации привлечет турпоток на Камчатку

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Расширение инфраструктуры на Камчатке будет способствовать привлечению туристов в регион. При этом необходимо создавать дополнительные места размещения, повысить транспортную доступность, развивать малую авиацию, заявил в субботу во время рабочей поездки на Камчатку заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил своему заместителю вылететь на Дальний Восток, чтобы на месте разобраться с развитием туристического потенциала Долины гейзеров и Камчатки в целом.

"Сегодня наметили первоочередные шаги по расширению инфраструктуры Долины гейзеров - пешеходных дорожек и площадок. Их реализуем уже в этом году за счет инструментов нацпроекта по туризму. Это уже нам даст увеличение турпотока <…> Отдельное внимание при подготовке инфраструктуры необходимо уделить возможности посещения этих мест маломобильными группами населения", - сказал Чернышенко.

Вице-премьер отметил, что увеличение турпотока будет осуществляться за счет создания дополнительных мест размещения и повышения транспортной доступности. Основной акцент планируется сделать на малой авиации.

"Это самый эффективный и самый доступный способ соединения регионов здесь на Камчатке. Вместе с губернатором и Минприроды рассматриваем ее как возможную площадку для размещения инспекторов и научного персонала, потому что все точки представляют собой не только туристический, но и огромный научный потенциал. Главный фокус мы делаем на то, чтобы местное население получило первыми возможность доступного посещения этих мест", - отметил Чернышенко.

Вице-премьер отметил, что инвесторы, заинтересованные в создании на Камчатке новых гостиниц и курортов, есть, в частности, представители бизнеса, которые работают с корпорацией "Туризм.РФ". "То есть используют все механизмы национального проекта. Рассматриваются конкретные площадки для создания новых мест притяжения туристов. Мы со стороны правительства будем поддерживать это доступными кредитами, ускоренной выдачей разрешения на строительство, административным сопровождением, чтобы горизонт окупаемости этих инвестиций был короткий", - сказал он.