Статус молодого ученого может быть законодательно закреплен в России в этом году

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Работа над закреплением в российском законодательстве статуса молодого ученого, который предполагает в том числе особую социальную поддержку для исследователей, может быть завершена в 2021 году. Об этом в субботу на просветительском марафоне "Новое знание" заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

В апреле Минобрнауки сообщало о завершении подготовки законопроекта, который закрепит статус "молодой ученый" за исследователями в возрасте до 35 лет, профессионально занимающимися научной работой.

"Мы сейчас проводим большую работу, связанную с тем, чтобы социальные гарантии молодых ученых были гораздо более серьезными. В этом году мы завершим работу и закрепим статус молодого ученого законодательно. У нас в профильном законе, к сожалению, до сих пор нет статуса "молодой ученый". Чем молодой от немолодого отличается, вы никогда не скажете. Так вот этот статус в том числе предполагает особую поддержку в социальной части", - сказал Фальков.

Просветительский марафон "Новое знание" проходит 20-22 мая в восьми городах России, включая Москву и Санкт-Петербург. Организатор марафона - российское общество "Знание".

Программа марафона включает более 100 дискуссий, лекций, интервью, открытых уроков и мастер-классов. Среди ключевых тем - "Мифы о власти искусственного интеллекта", "Экосистемы будущего", "Биохакинг: "За" и "Против", "Зеленое будущее атомной индустрии", "Девушки в науке". Марафон должен стать отправной точкой для новых форматов работы общества "Знание" как "современной высокотехнологичной платформы федерального охвата", считают его инициаторы.

Общество "Знание"

26 марта на заседании наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей" с участием президента России Владимира Путина победитель конкурса "Лидеры России. Политика" Максим Древаль предложил идею создания современной и технологичной платформы знаний, которая бы опиралась на уникальные просветительский опыт и традиции, имевшиеся в Советском Союзе. В качестве примера такой деятельности было приведено общество "Знание". Глава государства поддержал эту идею, 21 апреля в послании Федеральному собранию он заявил о назревшей актуальности перезапуска общества "Знание" на современной цифровой платформе.

Российское общество "Знание" - общественная некоммерческая организация, основная задача которой заключается в просветительской работе.