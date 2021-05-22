{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Стрельба в школе в Казани

В РПЦ считают, что охота в качестве развлечения должна быть запрещена

Председатель Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион отметил, что оборот охотничьего оружия должен быть ограничен и тщательно контролироваться

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Охоту на диких животных как развлечение следует запретить. Об этом заявил председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).

На эту тему
Что известно о стрельбе в школе в Казани
Что известно о стрельбе в школе в Казани

"Мне кажется, что охота в качестве развлечения или в качестве хобби вообще должна быть запрещена. Если охота необходима, допустим, в целях уменьшения популяции тех или иных животных, тогда этим должны заниматься профессионалы, которые на это специально назначены, которые получают специальную лицензию", - сказал он в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24".

Митрополит отметил, что оборот охотничьего оружия должен быть ограничен и тщательно контролироваться. Это, по его словам, могло бы предотвратить трагедии, подобные стрельбе в школе № 175 в Казани, у бывшего ученика которой было охотничье оружие.

"Но а если говорить в целом о предотвращении таких случаев, то нужно больше внимания уделять духовно-нравственному воспитанию учащихся", - добавил митрополит.

Теги
РоссияТатарстанСтрельба в школе в Казани
Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения с видеозаписи интервью Sputnik France
В ведомстве отметили, что подобные действия администрации YouTube нарушают принципы свободного распространения информации
Читать полностью