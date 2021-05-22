В РПЦ считают, что охота в качестве развлечения должна быть запрещена

"Мне кажется, что охота в качестве развлечения или в качестве хобби вообще должна быть запрещена. Если охота необходима, допустим, в целях уменьшения популяции тех или иных животных, тогда этим должны заниматься профессионалы, которые на это специально назначены, которые получают специальную лицензию", - сказал он в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24".

Митрополит отметил, что оборот охотничьего оружия должен быть ограничен и тщательно контролироваться. Это, по его словам, могло бы предотвратить трагедии, подобные стрельбе в школе № 175 в Казани, у бывшего ученика которой было охотничье оружие.

"Но а если говорить в целом о предотвращении таких случаев, то нужно больше внимания уделять духовно-нравственному воспитанию учащихся", - добавил митрополит.