Университет Иннополис до конца 2021 года обучит цифровым навыкам 16 тыс. преподавателей

КАЗАНЬ, 22 мая. /ТАСС/. Университет Иннополис до конца текущего года обучит 16 тыс. преподавателей цифровым компетенциям. Благодаря этому порядка 170 тыс. студентов будут учиться по усиленным программам, рассказал субботу в ходе марафона "Новое знание" вице-премьер Татарстана Роман Шайхутдинов.

"Мы к завершению этого года [обучим] уже 16 тыс. преподавателей совместно с консорциумом [учебных заведений по подготовке кадров для цифровой экономики], реализацию которого обеспечивает Университет Иннополис. 16 тыс. преподавателей получат возможность свои рабочие программы дисциплин скорректировать", - сказал он.

По его словам, в среднем в российских вузах на одного преподавателя приходится 11-12 студентов. Таким образом, порядка 170 тыс. выпускников в 2022 году начнут работать по усиленным программам.

Ранее в субботу вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что Минцифры совместно с Университетом Иннополис создали консорциум учебных заведений по подготовке кадров для цифровой экономики. Он позволит унифицировать и стандартизировать основные подходы к обучению кадров для цифровой экономики, а также сформировать образовательные модули по цифровым компетенциям для преподавателей и студентов. Благодаря этому государственные приоритеты, направленные на поддержку и развитие IT-отрасли, будут учтены в образовательных программах страны.

О марафоне

Просветительский марафон "Новое Знание" проходит с 20 по 22 мая в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде. Каждый город представляет одно из направлений просветительской деятельности (история и культура, спорт, наука и технологии, индустрия и промышленность, информационные технологии). В программе мероприятия запланировано более 100 дискуссий, лекций, интервью, открытых уроков и мастер-классов.

26 марта на заседании наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей" с участием президента России Владимира Путина победитель конкурса "Лидеры России. Политика" Максим Древаль предложил идею создания современной и технологичной платформы знаний, которая бы опиралась на уникальный просветительский опыт и традиции, имевшиеся в Советском Союзе. В качестве примера такой деятельности было приведено общество "Знание". Глава государства поддержал эту идею.