Первый "Метеор" отправился по маршруту из Петербурга в парк "Остров фортов" в Кронштадте

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая. /ТАСС/. Тестовый рейс "Метеора" из центра Петербурга в кронштадтский музейно-исторический парк "Остров фортов" состоялся в субботу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-служба АНО "Остров фортов".

"Тестовый рейс состоялся", - отметил представитель пресс-службы.

Начальная точка маршрута - пристань "Медный всадник" у Сенатской площади, далее судно заходит за пассажирами на пристань Дворцовой набережной, откуда напрямую отправляется в Кронштадт - к причалу у форта "Петр Первый", находящемуся на территории кластера "Остров фортов". Пассажиры, которые хотят попасть непосредственно в центр Кронштадта, могут проследовать до конечной точки маршрута - Зимней пристани.

"В период навигации ежедневно планируется совершать по четыре рейса в Кронштадт и обратно. Всего в компании девять скоростных судов, за счет чего в случае повышенного спроса на линию могут быть выведены дополнительные суда. Также будет организован экскурсионно-прогулочный маршрут "Форты Кронштадта", который будет отправляться до семи раз в день от причала парка "Остров Фортов", - рассказал журналистам гендиректор компании "Нева трэвел" (осуществляет перевозки "Метеорами") Юрий Набатов.

По словам руководителя проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера "Остров фортов" Ксении Шойгу, запуск водного сообщения станет одной из мер по снижению нагрузки на кронштадтские дороги в летний сезон. "Поездка на "Метеоре" - это быстрый и комфортный вариант добраться из Центрального в Кронштадтский район Санкт-Петербурга. Уверена, что маршрут будет пользоваться популярностью", - рассказала она журналистам.

О парке

Музейно-исторический парк "Остров фортов" - это центральное общественное пространство одноименного туристско-рекреационного кластера Кронштадта. Важной составляющей проекта является реставрация кронштадтских фортов "Император Александр I", "Петр I" и "Кроншлот", входящих в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. В конце 2020 года завершились проектно-изыскательные работы на фортах. Их планируется отреставрировать к 2024 году.

13 мая 2019 года была зарегистрирована автономная некоммерческая организация по развитию туристско-рекреационного кластера в Кронштадте "Остров фортов". Учредителями выступили Минобороны России и город Санкт-Петербург. Проект кластера предполагает возведение самого большого в мире музея военно-морского флота с конгрессно-выставочным центром для проведения морских салонов, двух современных отелей, марины для яхт и катеров на 509 мест, двух жилых кварталов с прилегающей социальной инфраструктурой - двух детских садов на 230 мест, лицея для 550 учащихся, а также поликлиники и многофункционального спортивного центра.