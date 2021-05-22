Отделение РГО в Северной Осетии создаст экотропу в горах в 2022 году

ВЛАДИКАВКАЗ. 22 мая. /ТАСС/. Северо-Осетинское отделение Русского географического общества (РГО) выиграло грант на создание экологической тропы в горах республики. Об этом ТАСС сообщил председатель регионального отделения РГО, ректор Северо-Осетинского госуниверситета им. К. Л. Хетагурова (СОГУ) Алан Огоев.

"Это позволит туристам познакомиться с уникальной природой Горной Дигории, не нарушая ее экологии. Хотя примерно четверть площади Северной Осетии находится в зоне особо охраняемых природных территорий, статус популяций целого ряда крупных и средних млекопитающих не улучшается. Проект позволит создать в Северной Осетии инфраструктуру экологического туризма", - сказал Огоев.

Экотропа будет разрабатываться благодаря выигранному гранту в размере 1 млн рублей. Сроки реализации проекта - 2022 года. Он утвержден по итогам грантовой кампании 2021 года попечительским советом Русского географического общества.

"Экологические тропы в особо охраняемых территориях сохранили дикую природу и редкие исчезающие виды флоры и фауны. При этом отсутствуют единые комплексные научно-обоснованные подходы и требования к организации экологически безопасного маршрута. Реализация проекта позволит заложить основы научной школы, создать единую управляемую систему элементов экологического туризма в России", - отметил председатель регионального отделения РГО.

В Северной Осетии отделение географического общества существует с 1972 года. Отделение базируется на факультете географии и геоэкологии СОГУ.