В Минздраве Индии заявили, что страна может вакцинировать взрослое население к концу года

НЬЮ-ДЕЛИ, 22 мая. /ТАСС/. Индия сможет вакцинировать от коронавирусной инфекции все свое взрослое население к концу 2021 года. Об этом заявил министр здравоохранения и благосостояния семьи Харш Вардхан на встрече с представителями штатов страны.

Погребальные костры и сотни тысяч зараженных в день. Как Индия переживает пандемию — в фотогалерее ТАСС

Погребальные костры и сотни тысяч зараженных в день. Как Индия переживает пандемию — в фотогалерее ТАСС Снимки с места событий — в фотогалерее ТАСС

"Индия сможет вакцинировать все взрослое население к концу 2021 года. В период с августа по декабрь 2021 года Индия получит 2,160 млрд доз вакцины, к июлю этого года будет закуплено 510 млн доз вакцины", - приводит в субботу слова Вардхана газета Business Standard. Министр заявил о необходимости ускорить иммунизацию населения на местах.

Заявление Вардхана прозвучал на фоне поступающей из разных концов страны информации о нехватке препаратов от коронавируса. Власти Индии прекратили все поставки вакцин за рубеж. 18 мая Нью-Дели уведомил несколько государств, что, учитывая внутреннюю эпидемическую ситуацию, ранее октября ожидать возобновления экспортных поставок индийских вакцин не стоит.

Министерство здравоохранения и благосостояния семьи Индии выявило за минувшие сутки 257 299 случаев заражения коронавирусом, общее число инфицированных за все время эпидемии в стране достигло 26 289 290. Как говорится в сообщении ведомства, размещенном в четверг на его официальном сайте, число летальных исходов увеличилось за сутки на 4 194 и достигло 295 525.

Вакцинация пока отстает от графика

В Индии вакцинация началась 16 января. Планировалось, что на первом этапе прививку сделают до 30 млн человек: 10 млн медработников и 20 млн сотрудников, находящихся в зоне риска (полицейские, военнослужащие, служащие ведомств гражданской обороны). С 1 марта начался второй этап вакцинации, в ходе которого возможность привиться получили лица старше 60 лет, а также граждане старше 45 лет с сопутствующими заболеваниями. C 1 апреля прививаться могут все граждане в возрасте 45 лет и старше, независимо от наличия сопутствующих заболеваний, а с 1 мая - лица, достигшие 18 лет.

При этом общее число вакцинированных пока отстает от запланированных показателей. Власти Индии ранее заявляли о намерении полностью привить не менее 300 млн человек к июлю. К субботе в стране привито 193,3 млн человек, обе дозы вакцины получили около 43 млн человек.

Прививки пока делаются тремя препаратами: производимой в Индии вакциной Covishield, разработанной британско-шведской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, препаратом Covaxin производства индийской компании Bharat Biotech, а также российской вакциной "Спутник V".