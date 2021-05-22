БФУ им. Иммануила Канта приступил к проектированию нового кампуса

КАЛИНИНГРАД, 22 мая. /ТАСС/. Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта начал проектирование нового кампуса, концепцию которого на прошлой неделе представили министру науки и высшего образования РФ Валерию Фалькову. Об этом в ходе марафона "Новое знание" на площадке в Калининграде сообщил ректор БФУ Александр Федоров.

"Сейчас мы сделали такой проект (концепцию). Мы представили его членам наблюдательного совета, который у нас возглавляет губернатор, министру науки и высшего образования. Сейчас мы приступаем к проектированию. Такую штуку невозможно сделать ни усилиями университета, ни министерства, ни региона. Это совокупная задача страны", - сказал Федоров.

Создание кампуса нового типа - одна из задач, которую предстоит решить для соответствия современным требованиям внутривузовской инфраструктуры. По словам Федорова, проект должен стать драйвером развития региона на ближайшие 50-100 лет. "Мы ставим перед собой цель создать среду развития, которая будет меняться вместе с теми, кто является ее участниками. Это будет открытое пространство со всеми нормами безопасности и с цифровым следом для горожан", - отметил ректор БФУ, подчеркнув, что новое пространство представляет собой концепцию "город в городе". "Это выделенная среда в открытом пространстве. Это как матрешка: выделенность среды представляет собой эксклюзивность возможности для члена университетской корпорации, но эта выделенность в то же время дает открытость для всех тех, кто в будущем хочет стать членом этой среды", - пояснил он.

Еще один проект, связанный с трансформацией внутривузовской среды, связан с созданием 100 образовательных пространств внутри основных локаций университета. Проектные классы, опенспейсы, системы лабораторных комплексов будут оформлены в отличном от привычных аудиторий дизайне и оборудованы специальной техникой. "Это внутренний проект, который у нас называется "Ядро-100". Все эти комплексы связаны друг с другом. Делаем мы это потому, что у нас 14 локаций, 64 объекта собственности в Калининграде", - сказал Александр Федоров.

О проекте кампуса

Как ранее сообщалось, БФУ им. Канта представил концепцию университетского кампуса на майском совещании, которое провел в вузе министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Местом его расположения станет закрепленный за Балтийским федеральным университетом земельный участок площадью 29 га в Калининграде.

Проект первой очереди кампуса предполагает строительство до 2025 года биомедицинского корпуса на 2 900 студентов, высшей школы философии и социальных наук на 2 000 студентов, института высоких технологий (2 000 студентов), который объединит институт исследований искусственного интеллекта, высшую школу инженерии и технических сервисов, центр механотроники, представительства индустриальных партнеров университета, конференц-пространства, площади для проведения массовых мероприятий, общежития на 1 300 мест (19 тыс. кв. м) с коворкингами, фитнес-зоной, фудкортом, рекреационными зонами (leisure spaces). Кроме того, здесь будет располагаться коммерческая улица с кафе, магазинами, банками. Также проект предусматривает строительство общественной приемной, МФЦ, экскурсионного бюро, торгового центра, сервисных предприятий, офисов студентов, парковки на 800 мест.

По предварительной оценке, стоимость проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию кампуса составит 8 млрд рублей, из них 1,3 млрд рублей планируется привлечь в рамках сотрудничества с частными партнерами, сообщили в БФУ.