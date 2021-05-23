Собянин надеется, что результаты ЕГЭ и ОГЭ в этом году будут не хуже итогов прошлых лет

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Мэр столицы Сергей Собянин рассчитывает, что школьники Москвы покажут на ОГЭ и ЕГЭ результаты не хуже прошлых лет.

"Все наши классы готовы для ОГЭ и ЕГЭ, вся информационная система готова, техническая область. Самое главное, чтобы наши учащиеся были готовы сдавать единый госэкзамен, чтобы они получили возможность поступления в лучшие вузы нашей страны. <...> С учетом того, что мы достаточно долго находились на дистанционном обучении во время пандемии, надеюсь, что результаты единого госэкзамена будут не хуже, чем в 2020 и 2019 годах", - сказал Собянин в интервью телеканалу "Россия-1".

Как ранее сообщили в пресс-службе столичной мэрии, единый государственный экзамен в 2021 году будут сдавать более 87 тыс. московских школьников и выпускников прошлых лет. Для участия в государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования (ГИА-9) зарегистрировались более 94,5 тыс. человек.