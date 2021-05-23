Собянин заявил, что Москва справилась с пандемией лучше мировых городов

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Российская столица справились с пандемией коронавирусной инфекции лучше мировых городов с учетом меньшего количества ограничений и локдаунов. Об этом в воскресенье сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия-1" .

"Я считаю, что мы не хуже справились, чем мировые города. А с учетом того, что у нас гораздо меньше было ограничений, меньше локдаунов, меньше пострадала экономика, то я считаю, даже лучше", - сказал он.

Мэр также добавил, что столичная система отработана таким образом, что дает возможность нормальной жизни в городе и работе всех его отраслей. "Я считаю, что Москва, москвичи, все наше городское, профессиональное сообщество медиков, социальные службы, транспортные службы - все отрасли справились достойно", - уточнил он.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 166,2 млн человек, более 3,4 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 4 992 554 случая заражения, выздоровели 4 610 465 человек, умерли 118 125. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

По данным федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием на субботу, число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 2 653, 60 человек умерли, выписаны по выздоровлению 2 428 пациентов. Всего было выявлено 1 154 115 случаев инфицирования.