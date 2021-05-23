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В Хабаровском крае в ближайшие дни ожидаются дожди и усиление ветра до 22 м/с

В МЧС предупреждают, что осадки могут привести к кратковременным подтоплениям

ТАСС, 23 мая. Порывы ветра до 22 метров в секунду и дожди, местами со снегом, ожидаются в начале следующей недели на большей территории Хабаровского края. Об этом сообщает в воскресенье пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

"С выходом западного циклона в период 24-25 мая на территории края ожидаются дожди, местами сильные, на территории северных районов со снегом, местами грозы, усиление ветра порывами до 15-22 м в секунду", - говорится в сообщении.

Специалисты МЧС предупреждают, что осадки могут привести к кратковременным подтоплениям придворовых территорий, подъемам уровней воды в малых реках с подтоплением низкопойменных мест, размытием грунтовых покрытий на местных дорогах. Усиление ветра - к повреждению и обрушению ветхих рекламных конструкций и старых деревьев.

В Хабаровском крае с пятницы действует режим повышенной готовности в связи с подъемом уровня воды в Амуре.

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