В России вновь выявили более 60 тыс. заболевших ковидом за семь дней

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в России вновь превысило 60 тыс., следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией. Предыдущие две недели заболеваемость держалась ниже этой отметки.

С 17 по 23 мая в стране выявили 61 260 новых случаев заражения против 59 983 неделей ранее (рост на 2,1%). Вылечились при этом примерно столько же - 61 689 человек, или на 3% больше, чем за предыдущие семь дней.

При этом в Москве заболеваемость несколько снизилась. За эту неделю в столице подтвердили новую инфекцию у 19 942 жителей, это на 3,8% меньше, чем за прошлую. Но выздоровевших оказалось меньше - 16 994 против 17 118 за предыдущие семь дней.

Количество летальных исходов в России за семь дней немного выросло и составило 2 611 (против 2 545 за предыдущий аналогичный период). Показатель летальности новой инфекции увеличился за неделю с 2,35% до 2,37%, свидетельствуют подсчеты ТАСС.

Число так называемых активных случаев заражения, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, за неделю сократилось на 3 040 и составило 265 261. Это минимум с 11 октября прошлого года.