Участие в "Большом школьном пикнике" приняли активисты РДШ всех регионов

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Тысяча учеников из всех российских регионов приняла участие в "Большом школьном пикнике" Российского движения школьников (РДШ), сообщила в воскресенье пресс-служба движения.

Мероприятие проходило в Москве 21-22 мая и было посвящено деятельности и проектам движения. На 16 тематических площадках, оформленных в виде интерьеров учебных заведений, участники встречались с представителями министерств и общественных движений, актерами и писателями, продюсерами и телеведущими. Желающие смогли пообщаться с выпускниками Театрального института имени Бориса Щукина, принять участие в театрализованных представлениях, мастер-классах от шеф-повара Константина Ивлева, задать вопросы советникам директоров школ по воспитательной работе.

По словам первого заместителя руководителя Администрации президента РФ Сергея Кириенко, которого цитирует пресс-служба, концепцию пикника придумали сами школьники. Очень важно, что они "вовлекаются в планирование своего собственного развития и вместе со взрослыми обсуждают, что такое школа будущего", добавил он.

"Этот тот случай, когда важен процесс. Потому что главное, чему мы можем их научить - принимать решения, самим находить наилучшие варианты, брать на себя ответственность за принятие этого решения. Как бы мы ни заботились о детях, мы не можем быть с ними всю жизнь. Когда они маленькие, есть соблазн принимать решения за них. В этом как раз самая большая опасность, потому что, принимая решения за них, мы не научим их жить. Поэтому в этом проекте мне больше всего нравится, что главные в нем сами дети", - отметил Кириенко.

В рамках мероприятия состоялось награждение финалистов Киберспортивной школьной лиги РДШ. Они получили игровые мониторы, консоли PlayStation 5 и гранты на обучении в университете Синергия. Исполнительный директор РДШ Ирина Плещева отметила, что победителями стали 118 конкурсантов.