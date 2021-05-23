В Омской области, Красноярском крае и Хакасии ожидаются сильный дождь и ветер

ТАСС, 23 мая. Сильный ветер до 25 м/с, дожди и град ожидаются в Омской области, Красноярском крае и Республике Хакасия. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службах региональных ГУ МЧС.

"По данным Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во второй половине дня 23 мая местами по Омской области ожидается сильный ветер порывами от 18 до 23 м/с, дождь, гроза, возможен град", - сообщил региональный главк МЧС.

В Хакасию и Красноярский край непогода придет в понедельник. "Днем 24 мая по Республике Хакасия ожидаются <...> сильные и очень сильные дожди, грозы, град, шквалистые усиления ветра 20-25 м/с", - говорится на сайте республиканского МЧС.

В Красноярском крае синоптики прогнозируют сильные дожди, возможен град, порывы ветра до 24 м/с. Краевой главк МЧС также сообщил о лавиноопасности 24 мая в горных районах Красноярского края, Республик Хакасия и Тыва.