Эксперт: новые штаммы коронавируса чаще приводят к смерти заразившихся

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Новые мутации коронавирусной инфекции чаще уже известных штаммов приводят к смерти заразившихся. Об этом в воскресенье сообщил руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра им. Н. Ф. Гамалеи Владимир Гущин в интервью телеканалу "Россия-1".

"Мы также имеем ряд мутаций, которые, к сожалению, повышают тяжесть течения коронавируса. Часть пациентов, которая заражается новыми вариантами, чаще умирает, чем от старых штаммов", - сказал он.

Гущин также добавил, что лучшим способом защитить себя является вакцинация от коронавируса.

Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов ранее заявлял ТАСС, что нет данных о том, что выявляемые в РФ новые мутации могут вызывать более тяжелое течение COVID-19.

Как сообщала в конце апреля пресс-служба "Сколтеха" со ссылкой на профессора вуза Георгия Базыкина, российские ученые выяснили, что большинство новых случаев заражения коронавирусом в России связано с двумя относительно старыми штаммами, B.1.317 и B.1.397+, тогда как новые вариации коронавируса пока не получили широкого распространения в РФ. В мире уже существуют как минимум четыре новых штамма коронавируса: индийский, британский, южноафриканский и бразильский.