В Сербии открыли памятник Кириллу и Мефодию

БЕЛГРАД, 23 мая. /ТАСС/. Президенты Сербии и Болгарии Александар Вучич и Румен Радев открыли в городе Димитровград (восток Сербии) памятник славянским первоучителям Кириллу и Мефодию. Трансляцию церемонии ведет в воскресенье агентство Танюг. Церемонии прошла на территории отремонтированной гимназии им. Кирилла и Мефодия с участием большого количества школьников и местных жителей.

"Святые Кирилл и Мефодий показывают близость наших народов на протяжении веков, мы пишем одним письмом, а этим мало людей может похвалиться. Пусть этот праздник связывает нас еще больше, будет залогом нашей дружбы и сотрудничества. Этот памятник - важный духовный знак для нашего совместного будущего", - заявил Радев.

Во время обращения лидеров ребенку в толпе встречающих стало плохо. Вучич прервал свое обращение и подошел уточнить, все ли в порядке. Убедившись, что потерявшая сознание на солнцепеке школьница пришла в себя, президент Сербии продолжил свою речь.

"У нас с болгарами одна вера, у нас было много проблем в прошлом, но мы не можем себе позволить иметь хоть какую-то проблему в будущем. Благодарен Болгарии за поддержку европейского пути Сербии, за инвестиции, приезжающих туристов. Будущее Сербии и Болгарии в любом случае общее, да здравствует дружба Сербии и Болгарии", - заявил Вучич.

Вучич и Радев также обсудили двусторонние отношений и сербско-болгарские экономические проекты. Собеседники констатировали, что отношений между странами хорошие и дружеские, а Белград многое сделал для защиты прав болгарского меньшинства в Сербии.

День славянской письменности и культуры отмечается в Сербии и Болгарии 24 мая. Этот праздник связан с именами святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия - славянских просветителей, создателей славянской азбуки, проповедников христианства, первых переводчиков богослужебных книг с греческого на славянский язык.