Губернатор Алиханов предложил оборудовать часть Калининграда для велодвижения

КАЛИНИНГРАД, 23 мая. /ТАСС/. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов на своей странице в Instagram предложил обсудить идею организации движения велосипедистов по части улиц Калининграда по воскресеньям с апреля по октябрь с запретом проезда по ним автомобилям за исключением общественного транспорта и машин экстренных служб.

"Как вы смотрите на то, чтобы сделать каждое воскресенье с апреля по конец октября велоднем в городе Калининграде? С 10:00 до 15:00 часть города (остров Октябрьский и ряд центральных улиц (каких, надо решить отдельно) отдавать только под велодвижение и движение общественного транспорта (ну и оперативных служб, скорой и проч.)", - написал губернатор.

Губернатор пояснил, что идея возникла во время традиционного калининградского велопарада "День колеса". "Сегодня велопарадом отметили уже 10 лет "Дня колеса" в Калининграде. Пока ехали, родилось предложение", - написал он.