Около 40 затонувших судов поднимут со дна водной акватории Камчатского края

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 мая. /ТАСС/. Камчатские власти завершили работу по подсчету и приоритизации затонувших в Авачинской бухте судов, всего со дна будет поднято и утилизировано около 40 объектов. Об этом в понедельник губернатор края Владимир Солодов доложил вице-премьеру правительства РФ Дмитрию Чернышенко, который находится с рабочей поездкой на Камчатке.

"Примерно половина - около 40 судов - будет поднято. Реальная скорость, на которую мы сейчас сможем выйти, - это 15-20 судов в год. Если технология будет отработана, то процесс пойдет быстрее, и мы сможем эту работу закончить за 2-3 года", - рассказал глава региона.

Чернышенко призвал власти региона использовать все федеральные механизмы для решения этой задачи.

По его словам, в регионе уже завершили приоритизацию затонувших объектов. Определены первые четыре судна, подлежащие подъему. "Мы выбирали те, которые, по-простому говоря, торчат из воды и искажают вид или затрудняют ход судов. От подъема части судов (не входящих в число 40 отобранных), вероятно, мы откажемся, если это будет очень дорогостояще, если суда будут на глубине и уже вросшие в дно", - уточнил Солодов.

Летом 2020 года в ходе рабочей поездки по российскому Дальнему Востоку премьер-министр правительства РФ Михаил Мишустин призвал расчистить акватории макрорегиона от кладбищ затонувших кораблей. По разным подсчетам, в Авачинской бухте на Камчатке затоплено более 80 судов - как военных, так и рыболовецких. Есть среди них и шхуны браконьеров из азиатских и африканских стран.