Эксперт: заразившиеся гриппом и коронавирусом умирают в 2,5 раза чаще других пациентов

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Люди, у которых регистрировали случаи одновременного заражения коронавирусом и гриппом, умирали в 2,5 раза чаще пациентов с одной инфекцией. Наиболее неблагоприятное сочетание инфекций наблюдается у заразившихся пожилого возраста и с сопутствующими заболеваниями, рассказал директор НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева Минздрава РФ Дмитрий Лиознов в интервью газете "Известия" в понедельник.

"Течение заболевания разное. Наиболее неблагоприятное сочетание инфекций COVID - грипп у людей старшего возраста и с сопутствующими заболеваниями. Пугать не хочется, но те, у кого регистрировали сочетанную инфекцию, умирали в 2,5 раза чаще", - сказал Лиознов изданию.

Эксперт добавил, что в нашей стране такие случаи не описаны, по данным зарубежных специалистов, их немного.

В минувшем эпидемическом сезоне 2020-2021 года во всем мире, в том числе и в России, регистрируется очень незначительное число случаев гриппозной инфекции. Однако вирусы гриппа вернутся и будут активно распространяться. Произойдет ли это будущей осенью или в следующем году, пока сложно предсказать, сказал Лиознов газете.

Эксперт также порекомендовал сделать прививку от гриппа и коронавируса. "В предстоящий эпидемический сезон гриппа и ОРВИ, который у нас традиционно начинается осенью, я и мои коллеги рекомендуем сделать прививку от гриппа, а также тем, кто не привит, вакцинироваться от пневмококковой инфекции, поскольку одно из осложнений при гриппозной инфекции - это пневмония, вызванная в том числе пневмококком. Сегодня наиболее актуален вопрос о широком охвате вакцинацией против COVID-19. Поэтому призываю россиян привиться сейчас против этой инфекции", - сказал он.

В России общее количество инфицированных COVID-19 увеличилось до 5 001 505, выздоровели 4 617 762 человека, умерли 118 482.

Пятивалентные вакцины от гриппа

Необходимости в разработке пятивалентных вакцин от гриппа нет, в основном циркулируют те штаммы, которые входят в трех- или в четырехвалентные препараты, сичтает Лиознов.

"На мой взгляд, пока практической необходимости в разработке пяти-, а тем более шестивалентных и более вакцин нет, так как мы видим, что в основном циркулируют те штаммы, которые входят в трех- или в четырехвалентные препараты", - сказал он изданию.

Эксперт отметил, что все чаще наблюдается активность сразу двух линий вирусов гриппа В, поэтому внедряются четырехвалентные вакцины. "Переход на подобные препараты увеличивает стоимость вакцины, так как введение каждого нового штамма - это дополнительные затраты, в результате возрастает цена вакцинопрофилактики, а при широком охвате это достаточно большие финансовые ресурсы", - добавил он.