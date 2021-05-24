Первый найденный в Якутии фрагмент ракеты-носителя "Союз-2" вывезли из района падения

ТАСС, 24 мая. Рабочие группы эвакуировали первый фрагмент ракеты-носителя "Союз-2", обнаруженный в Алданском районе Якутии. Об этом сообщается в понедельник на сайте регионального правительства.

"В ходе облетов воздушно-поисковой группой в Алданском районе обнаружено два фрагмента створок головного обтекателя. Спасателями один фрагмент распилен на части и вывезен из района падения в городе Алдан. Обнаруженный фрагмент размещен в специальный контейнер для дальнейшей отправки на утилизацию на космодром Восточный", - говорится в сообщении.

С 19 мая в Алданском и Кобяйском районах республики ведутся предпусковые работы, совмещенные с поиском и эвакуацией отделяющихся частей ракеты-носителя "Союз-2", пуск которого с космодрома Восточный состоялся 26 апреля.

"В соответствии с программой мониторинга районов падения отобраны пробы природных сред под обнаруженными фрагментами и на удалении от них. Радиационный фон на местах обнаружения фрагментов находится на уровне ниже среднереспубликанских значений", - уточнили в пресс-службе правительства Якутии.

В Кобяйском улусе поиски на сегодняшний день не дали результатов. Работы в районах падения продолжаются.

26 апреля на космодроме Восточный выполнен пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 36 новыми космическими аппаратами компании OneWeb в рамках миссии №45. Это был третий полностью коммерческий пуск с космодрома Восточный. Очередной запуск ракеты-носителя "Союз-2" запланирован на 28 мая.