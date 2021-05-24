"Ъ": Google впервые подала иск к Роскомнадзору

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Компания Google подала иск к Роскомнадзору из-за требования ведомства удалить 12 ссылок на противоправный контент на YouTube с призывами к несанкционированным акциям в январе 2021 года. Компания впервые подала иск к ведомству, раньше она выступала только ответчиком, пишет в понедельник газета "Коммерсантъ".

11 мая Арбитражный суд Москвы принял к производству американской компании Google к Роскомнадзору. Согласно определению суда, речь идет о признании незаконными действий по ограничению доступа к информационному ресурсу, пояснила изданию управляющий партнер Hogan Lovells CIS Наталья Гуляева.

"Роскомнадзор на основании требований Генпрокуратуры направил в адрес администрации Google уведомление об ограничении доступа к материалам с призывами, в том числе к несовершеннолетним, участвовать в несанкционированных митингах в январе 2021 года", - прокомментировали газете иск в ведомстве.

Google могла умышленно подать иск от имени головной компании, а не от дочернего ООО "Гугл". Таким образом она может оспаривать решения первой и апелляционной инстанциях в России в других юрисдикциях, например, в европейском суде, рассказал "Коммерсанту" адвокат, управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев.