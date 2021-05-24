Чуйченко поддержал инициативу главы Хабаровского края о переносе СИЗО из центра Хабаровска

ХАБАРОВСК, 24 мая. /ТАСС/. Министр юстиции РФ Константин Чуйченко поддержит власти Хабаровского края в реализации мероприятий по переносу следственного изолятора из центра Хабаровска. Об этом сообщается на сайте регионального правительства в понедельник.

Чуйченко совместно с врио губернатора края Михаилом Дегтяревым осмотрел следственный изолятор №1, расположенный на улице Знаменщикова - практически в центре Хабаровска. На неуместность нахождения такого учреждения системы исполнения наказаний по соседству с жилыми домами, сквером имени Серышева и недавно запущенным крупным торговым центром жители Хабаровска много раз указывали представителям исполнительной власти, депутатам, СМИ.

"Основная повестка - это вопрос переноса следственного изолятора за пределы городской черты, и здесь мы продвинулись. От имени хабаровчан я передал эту просьбу Константину Анатольевичу Чуйченко. Будет сформирована дорожная карта, и мы будем двигаться в этом направлении", - цитирует пресс-служба правительства края Дегтярева.

Министр юстиции сообщил, что поддержит правительство региона. "Сроки пока точно не назовем. Но то, что надо заниматься, - понимание есть. В этом мы поддержим правительство Хабаровского края. Эту возможность надо использовать. В конце апреля утверждена концепция развития уголовно-исполнительной системы до 2030 года. Одним из краеугольных пунктов этой концепции является вынос всех учреждений, прежде всего следственных изоляторов, за черту города. Сейчас мы будем разрабатывать генеральную схему развития учреждений уголовно-исполнительной системы. Думаю, мы там предусмотрим такое проектное управленческое решение для Хабаровска", - приводятся в сообщении слова Чуйченко.

Руководство управления ФСИН по Хабаровскому краю предложило в качестве варианта решения проблемы строительство нового СИЗО на месте исправительной колонии № 3, которая ликвидируется. На окраине Хабаровска высвободится участок в 14 га. При этом для возведения нового следственного изолятора, по словам министра юстиции РФ, достаточно двух-трех га.