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Путин поздравил патриарха Кирилла с днем тезоименитства

Президент отметил заботу предстоятеля РПЦ об укреплении традиционных ценностей

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем тезоименитства, отметив его внимание к вопросам укрепления традиционных ценностей и поддержания межрелигиозного диалога. Телеграмма главы государства опубликована в понедельник на сайте Кремля.

"Многолетнее ответственное служение, забота о благополучии граждан России, укреплении традиционных духовно-нравственных, семейных ценностей, высокая миротворческая миссия снискали вам искреннее, безграничное уважение и в нашей стране, и за ее пределами, - отмечает Путин в поздравлении патриарху. - Вы неустанно направляете свои усилия на дела просвещения и благотворительности, уделяете огромное внимание поддержанию межрелигиозного и межконфессионального диалога, соработничеству церкви и государства".

Президент пожелал патриарху Кириллу здоровья, успехов и всего самого доброго.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияКирилл (патриарх)
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