Прокуратура в суде Петербурга потребовала запретить второе рекламное видео Dolce & Gabbana

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая. /ТАСС/. Прокуратура в исковом заявлении, которое подано в суд в Санкт-Петербурге, потребовала признать запрещенным в России еще одно рекламное видео в Instagram модного бренда Dolce & Gabbana, сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

"Видео по ссылке <…> [на официальном аккаунте бренда в Instagram] истец также просит признать запрещенным к распространению", - говорится в сообщении.

В описании видео по ссылке указано, что оно размещено в поддержку организации, которая оказывает помощь людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

14 мая в пресс-службе сообщали, что в Октябрьский районный суд Петербурга поступил иск от прокуратуры признать запрещенной для распространения в РФ информацией рекламное видео с двумя девушками из официального аккаунта бренда в Instagram. По данным пресс-службы судов, истец посчитал, что в ролике "содержится информация, отрицающая семейные ценности и пропагандирующая нетрадиционные сексуальные отношения".

При этом суд оставил иск без движения до 7 июня. Как пояснили в пресс-службе, исковое заявление было подано с нарушениями. "Прокурором не представлены документы, на которых административный истец основывает свои требования, а именно копии материалов проверки по обращению депутата Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации М. В. Романова в интересах гражданина М. Кроме того, заявление прокурора не содержит информации об административном ответчике", - отмечается в сообщении.

Также в пресс-службе уточнили, что к иску не приложены доказательства того, что во время проверки установить ответчика было невозможно. Комментарием депутата и представителей бренда ТАСС пока не располагает.